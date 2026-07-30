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30 июля 2026 в 18:02

МИД России надеется, что США «приструнят» Зеленского после атак на КТК

МИД РФ призвал Вашингтон повлиять на Зеленского после атак на нефтяные танкеры

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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МИД России рассчитывает, что власти США дадут адекватную оценку атакам Киева на энергетические цепочки и окажут влияние на президента Украины Владимира Зеленского, заявила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба МИД России, подобные действия противоречат заявлениям украинской стороны о стремлении к миру.

Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти наконец дадут адекватную оценку такой лицемерной линии [Владимира] Зеленского и приструнят его, — сказала она.

Захарова добавила, что Зеленский не только потерял правосубъектность, но и является абсолютно недоговороспособным. По ее словам, это подтверждается действиями украинской стороны.

Ранее сообщалось, что два танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были атакованы беспилотными летательными аппаратами. В компании уточнили, что среди сотрудников организации и ее подрядчиков погибших и пострадавших нет. Разлива нефти также удалось избежать.

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Владимир Зеленский
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