МИД России рассчитывает, что власти США дадут адекватную оценку атакам Киева на энергетические цепочки и окажут влияние на президента Украины Владимира Зеленского, заявила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба МИД России, подобные действия противоречат заявлениям украинской стороны о стремлении к миру.
Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти наконец дадут адекватную оценку такой лицемерной линии [Владимира] Зеленского и приструнят его, — сказала она.
Захарова добавила, что Зеленский не только потерял правосубъектность, но и является абсолютно недоговороспособным. По ее словам, это подтверждается действиями украинской стороны.
Ранее сообщалось, что два танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были атакованы беспилотными летательными аппаратами. В компании уточнили, что среди сотрудников организации и ее подрядчиков погибших и пострадавших нет. Разлива нефти также удалось избежать.