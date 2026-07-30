МИД России надеется, что США «приструнят» Зеленского после атак на КТК

МИД России надеется, что США «приструнят» Зеленского после атак на КТК МИД РФ призвал Вашингтон повлиять на Зеленского после атак на нефтяные танкеры

МИД России рассчитывает, что власти США дадут адекватную оценку атакам Киева на энергетические цепочки и окажут влияние на президента Украины Владимира Зеленского, заявила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба МИД России, подобные действия противоречат заявлениям украинской стороны о стремлении к миру.

Рассчитываем, что имеющие влияние на Киев американские власти наконец дадут адекватную оценку такой лицемерной линии [Владимира] Зеленского и приструнят его, — сказала она.

Захарова добавила, что Зеленский не только потерял правосубъектность, но и является абсолютно недоговороспособным. По ее словам, это подтверждается действиями украинской стороны.

Ранее сообщалось, что два танкера вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были атакованы беспилотными летательными аппаратами. В компании уточнили, что среди сотрудников организации и ее подрядчиков погибших и пострадавших нет. Разлива нефти также удалось избежать.