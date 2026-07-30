Часть киевских спонсоров оказалась обеспокоена возможной эскалацией конфликта на Украине, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте дипведомства, президент страны Владимир Зеленский пытается вовлечь в кризис как можно больше государств.

Неслучайно уже сейчас некоторые иностранные деятели, в том числе из числа спонсоров хунты в Киеве, высказывают обеспокоенность относительно рисков неконтролируемой эскалации конфликта, — отметила представитель российского МИД.

Захарова подметила, что Киев регулярно бьет по активам США в то же время, когда просит поддержки. По ее мнению, в Белом доме заметили эту тенденцию. Она выразила надежду, что власти Соединенных Штатов, а также руководство ООН и других международных структур дадут адекватную оценку поведению Зеленского.

Ранее стало известно, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом лидер Украины попросил у него 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot к началу зимнего периода.