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30 июля 2026 в 17:56

В МИД России озвучили реакцию киевских спонсоров на действия Зеленского

Захарова: некоторые киевские спонсоры обеспокоены эскалацией конфликта

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Часть киевских спонсоров оказалась обеспокоена возможной эскалацией конфликта на Украине, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте дипведомства, президент страны Владимир Зеленский пытается вовлечь в кризис как можно больше государств.

Неслучайно уже сейчас некоторые иностранные деятели, в том числе из числа спонсоров хунты в Киеве, высказывают обеспокоенность относительно рисков неконтролируемой эскалации конфликта, — отметила представитель российского МИД.

Захарова подметила, что Киев регулярно бьет по активам США в то же время, когда просит поддержки. По ее мнению, в Белом доме заметили эту тенденцию. Она выразила надежду, что власти Соединенных Штатов, а также руководство ООН и других международных структур дадут адекватную оценку поведению Зеленского.

Ранее стало известно, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом лидер Украины попросил у него 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot к началу зимнего периода.

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Мария Захарова
Владимир Зеленский
эскалация
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