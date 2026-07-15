Россия провела переговоры с Израилем на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Россия провела переговоры с Израилем на фоне эскалации на Ближнем Востоке Замглавы МИД России Борисенко провел переговоры с послом Израиля Йосефом

Заместитель главы МИД России Григорий Борисенко провел переговоры с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, сообщили на сайте дипведомства. Встречу назначили по просьбе представителя ближневосточного государства.

Дипломаты обменялись мнениями о нынешнем состоянии дел в регионе. Они также обсудили новый виток противостояния Америки и Ирана. Кроме этого, Борисенко и Йосеф обговорили некоторые вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил вывести войска Израиля из Сирии и Ливана премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Глава Штатов мотивировал такой поступок снижением напряженности в регионе. Он напомнил, что местные жители не хотят видеть войска Израиля у себя в странах. В ответ на это Нетаньяху заявил о необходимости создания зон безопасности вдоль границ.

Кроме этого, премьер-министр Израиля пригрозил мощным ударом по Ирану в случае нападения. Страна готова к любому развитию событий в связи с эскалацией конфликта.