Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 19:14

Россия провела переговоры с Израилем на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России Борисенко провел переговоры с послом Израиля Йосефом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель главы МИД России Григорий Борисенко провел переговоры с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, сообщили на сайте дипведомства. Встречу назначили по просьбе представителя ближневосточного государства.

Дипломаты обменялись мнениями о нынешнем состоянии дел в регионе. Они также обсудили новый виток противостояния Америки и Ирана. Кроме этого, Борисенко и Йосеф обговорили некоторые вопросы двусторонней повестки дня.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил вывести войска Израиля из Сирии и Ливана премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Глава Штатов мотивировал такой поступок снижением напряженности в регионе. Он напомнил, что местные жители не хотят видеть войска Израиля у себя в странах. В ответ на это Нетаньяху заявил о необходимости создания зон безопасности вдоль границ.

Кроме этого, премьер-министр Израиля пригрозил мощным ударом по Ирану в случае нападения. Страна готова к любому развитию событий в связи с эскалацией конфликта.

Власть
переговоры
Израиль
Россия
эскалация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инфляция в России ускорилась
Россиянам дали совет, как не попасть на мошенников при брони гостевого дома
Захарова: Россия ждет решения Баку и Еревана по встречам платформы «3+3»
ЦБ зафиксировал рост цен из-за подорожания топлива
Нацбанк Украины изменит шрифт на новых купюрах из-за связи с Россией
Вучич проигнорировал призывы к ужесточению санкций против России
В ЕС не смогли утвердить новый пакет санкций против России
Россия провела переговоры с Израилем на фоне эскалации на Ближнем Востоке
В ЕС заморозили потолок цен на российскую нефть
В МИД РФ назвали «идейного вдохновителя» милитаризации Европы
Армия США перевела свое внимание с Ближнего Востока на Китай
Стало известно, собирается ли Иран вести переговоры с США
ЦБ зафиксировал возобновление роста экономики
Риэлтор оценила проект долгосрочной наследуемой аренды жилья
Семь машин дотла сгорели на подпольной заправке из «Газели»
Расстрелявший людей в казанской гимназии женился на 18-летней девушке
Захарова объяснила, почему переселенцы с Запада выбирают для жизни Россию
Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Грузии
Дегтярев сделал заявление насчет решения IHF по российским гандболистам
В Госдуме назвали производительность труда архаичным показателем
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.