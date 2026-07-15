Трамп обратился к Нетаньяху с серьезным разговором Axios: Трамп призвал Нетаньяху освободить Сирию и Ливан от израильских войск

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 9 июля предложил начать вывод израильских сил из Сирии и Ливана, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. По мнению Трампа, это поможет снизить напряженность в регионе.

Разговор состоялся на следующий день после встречи Трампа с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа на полях саммита НАТО в Турции. Американский лидер заявил Нетаньяху, что присутствие израильской армии на сирийской территории провоцирует излишнее напряжение и чревато эскалацией.

Они не хотят, чтобы вы там находились. Вам следует передислоцироваться, — указал Трамп.

Это требование, как уточняется, относится и к Ливану. В ответ в канцелярии израильского премьера отметили необходимость создания зон безопасности вдоль границ страны.

В конце июня Ливан и Израиль при посредничестве США подписали в Вашингтоне рамочное соглашение об урегулировании. Оно сохраняет за Израилем зону безопасности на юге Ливана, однако израильская авиация продолжает совершать маневры над различными районами страны.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац указал, что Тель-Авив готовится к возможному самостоятельному проведению военной операции против Ирана. По его словам, Армия обороны Израиля получила от премьер-министра прямое указание привести войска в состояние готовности к боевым действиям.