Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 10:37

Верховный суд поставил точку в деле о передаче координат ПВО

Верховный суд признал законным приговор за передачу Украине координат систем ПВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Верховный суд РФ признал законным приговор Григорию Онищенко, передавшему Украине координаты и фотографии российского комплекса ПВО, следует из судебных материалов. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, мужчина сам связался с представителями Легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Приговор 2-го Западного окружного военного суда и апелляционное определение Апелляционного военного суда в отношении Онищенко Григория Игоревича оставить без изменения, а кассационные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

В материалах говорится, что в его телефоне нашли переписку о передаче данных за вознаграждение, а также сообщение о создании вооруженной группы для сбора разведданных и диверсий. Онищенко также заявлял о готовности самостоятельно уничтожить комплекс ПВО по требованию куратора.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Севастополе задержали двух россиян, которые готовили теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации ведомства, агенты должны были сфотографировать объект сил противовоздушной обороны в Крыму, а также собрать несколько FPV-дронов со взрывчаткой и спрятать их в тайнике.

Власть
Верховный суд
приговоры
ПВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК назвал две основные версии пропажи Усольцевых
Женщина трижды травила молодого возлюбленного, чтобы не расставаться
Житель Крыма собирал дроны с деталями, напечатанными на 3D-принтере
У задержанного в Крыму агента Киева нашли 22 БПЛА
В Казахстане заинтересовались ущербом от атак ВСУ для местных продавцов
Более 200 картин чуть не сгорели при пожаре в двхэтажном доме
Фотография Путина обернулась сроком для пенсионерки с Украины
Обстановка в Крыму 4 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.