Верховный суд поставил точку в деле о передаче координат ПВО

Верховный суд РФ признал законным приговор Григорию Онищенко, передавшему Украине координаты и фотографии российского комплекса ПВО, следует из судебных материалов. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, мужчина сам связался с представителями Легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Приговор 2-го Западного окружного военного суда и апелляционное определение Апелляционного военного суда в отношении Онищенко Григория Игоревича оставить без изменения, а кассационные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

В материалах говорится, что в его телефоне нашли переписку о передаче данных за вознаграждение, а также сообщение о создании вооруженной группы для сбора разведданных и диверсий. Онищенко также заявлял о готовности самостоятельно уничтожить комплекс ПВО по требованию куратора.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Севастополе задержали двух россиян, которые готовили теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации ведомства, агенты должны были сфотографировать объект сил противовоздушной обороны в Крыму, а также собрать несколько FPV-дронов со взрывчаткой и спрятать их в тайнике.