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04 августа 2026 в 11:24

Мошенники семь часов издевались над ребенком, угрожая обысками

Мошенники придумали новую схему обмана детей с доставкой цветов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Телефонные аферисты разработали новую опасную схему обмана детей, в которой в качестве предлога используется доставка цветов, рассказала NEWS.ru мать пострадавшей от этой схемы школьницы. Злоумышленники вышли на связь с несовершеннолетней девочкой и около семи часов удерживали ее перед включенной видеокамерой.

Все это время преступники издевались над ребенком и запугивали обысками, а также обвинениями родителей в «финансировании ВСУ». Мошенники строго запретили пострадавшей отключать микрофон и заставили непрерывно поддерживать с ними связь.

Семь часов просто моего ребенка эти уроды терроризировали, — рассказала женщина.

Ранее в Твери мошенники притворились директором школы и заставили 21-летнюю выпускницу перевести 100 тыс. рублей. Сначала мошенники убедили девушку, что правоохранители якобы ведут дело против бывших учащихся и в нем фигурирует имя выпускницы.

До этого столичная полиция сообщила, что 18-летняя девушка передала курьеру наличные и 12 золотых монет на 12 млн рублей в Москве. Как рассказали в ведомстве, курьером аферистов выступила 20-летняя россиянка, которую удалось задержать.

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