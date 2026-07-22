Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье школьницы

Пропавшую в подмосковном Пущино 13-летнюю школьницу нашли живой, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы». Все это время девочка находилась в городе Старая Купавна, расположенном в 150 километрах от ее дома.

След девочки смогла взять собака, которая привела поисковиков к дороге. В ближайшее время найденного ребенка доставят к следователю для выяснения всех обстоятельств происшествия.

До этого мама девочки рассказала каналу, что за год до исчезновения ее дочь в одной из онлайн-игр познакомилась с неким Сергеем из Краснодара. Школьница и ее «друг» общались в Сети. Родители подозревали, что девочка могла уехать к нему.

Школьница пропала, когда искала потерянное кольцо. Поисковый отряд «Спас Град» информировал, что подросток перестала выходить на связь 19 июля. Также сообщалось, что собака вывела поисковиков к следам автомобиля: ищейка привела к дороге, где были обнаружены следы машины. Волонтеры попросили водителей с видеорегистраторами проверить записи, а владельцев частных домов — камеры.