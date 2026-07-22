Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 15:45

Стала известна судьба пропавшей в Подмосковье школьницы

Пропавшая в Подмосковье 13-летняя девочка нашлась в Старой Купавне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пропавшую в подмосковном Пущино 13-летнюю школьницу нашли живой, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы». Все это время девочка находилась в городе Старая Купавна, расположенном в 150 километрах от ее дома.

След девочки смогла взять собака, которая привела поисковиков к дороге. В ближайшее время найденного ребенка доставят к следователю для выяснения всех обстоятельств происшествия.

До этого мама девочки рассказала каналу, что за год до исчезновения ее дочь в одной из онлайн-игр познакомилась с неким Сергеем из Краснодара. Школьница и ее «друг» общались в Сети. Родители подозревали, что девочка могла уехать к нему.

Школьница пропала, когда искала потерянное кольцо. Поисковый отряд «Спас Град» информировал, что подросток перестала выходить на связь 19 июля. Также сообщалось, что собака вывела поисковиков к следам автомобиля: ищейка привела к дороге, где были обнаружены следы машины. Волонтеры попросили водителей с видеорегистраторами проверить записи, а владельцев частных домов — камеры.

Регионы
Подмосковье
пропавшие
школьницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Определяли игру»: Масалитин о потерях «Краснодара» в межсезонье
«Руководство пошло на риск»: Масалитин о главном тренере ЦСКА
Хантер Байден начал через ультраправых продавать картины для оплаты долгов
Емельяненко потребовал 13 млн рублей за «извращенную» биографию
«Фобии лечатся»: Захарова ответила на слова Каллас об угрозах Европе
Ван И на встрече с Рубио выступил с требованием к США
В Госдуме назвали главного врага России
Издательство «АСТ» изъяло из продажи книгу о Федоре Емельяненко
«Ленфильму» назначили нового гендиректора
В Германии ответили на сообщения о создании ядерного оружия
Удары ВС России по Одессе заставили Maersk прекратить работы в порту
Госдума разрешила судимым за контрабанду и бандитизм идти в армию
Тренеру из Англии предъявили три обвинения за шпионаж
«Выпал из автомобиля»: украинца со сломанными конечностями отвезли в ТЦК
Развратителя детей отправят под суд в Татарстане
В Европе заявили, что спонсорам Зеленского пора начать беспокоиться
Политолог ответил, пригласят ли Россию на саммит G20
Дело о нападении на внука Донцовой дошло до Бастрыкина
Нутрициолог предупредила о последствиях перекусов
Дело пойманного на взятке экс-мэра из Дагестана получило продолжение
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.