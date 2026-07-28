СК возбудил уголовное дело после гибели девочки в песчаном карьере СК возбудил уголовное дело по факту гибели девочки в карьере Нижнего Тагила

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после того, как девочка провалилась в карьер в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба СК РФ в МАКСе. Трагедия произошла в результате неожиданного обвала песчаной насыпи на территории Лебяжинского карьера.

По имеющимся данным, 13-летний ребенок сорвался вниз с высоты около 10 метров. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий для выяснения всех причин и условий, приведших к гибели несовершеннолетней.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ход разбирательства под личный контроль. Он затребовал у руководителя регионального управления ведомства подробный доклад об установленных обстоятельствах происшествия.

Ранее стало известно, что на карьере идут поиски тела школьницы. По рассказам очевидцев, школьница пришла в компании друзей. Они поднялись на вершину насыпи, где в тот момент собралось много подростков. Кто-то из детей пнул край карьера, произошло обрушение.