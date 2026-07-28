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28 июля 2026 в 18:07

Экс-футболист ЦСКА оценил перспективы команды в РПЛ

Экс-футболист Тошич: ЦСКА будет бороться в РПЛ за топ-3

Игроки ПФК ЦСКА Игроки ПФК ЦСКА Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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ЦСКА будет бороться за первую тройку в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил Metaratings экс-игрок армейцев Зоран Тошич. Он предположил, что московский клуб еще может подписать несколько новичков до закрытия трансферного окна.

Трансферное окно еще открыто. В команду могут прийти новые игроки. ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ. Как и в любом другом сезоне, — сказал Тошич.

Он высоко оценил игру полузащитника Данила Кругового. По мнению Тошича, этот игрок может здорово выступать на любой позиции. Экс-футболист считает, что в этом сезоне статистика Кругового не просядет.

Ранее легендарного футболиста Зинедина Зидана назначили главным тренером сборной Франции по футболу. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил командой на протяжении 14 лет. Под его руководством сборная Франции выиграла чемпионат мира (2018), стала серебряным призером мирового (2022) и европейского первенств (2016), а также победила в Лиге наций (2021).

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