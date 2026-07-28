Назначен новый главный тренер сборной Франции

Чемпион мира в качестве игрока и трехкратный победитель Лиги чемпионов как тренер Зинедин Зидан назначен главным наставником сборной Франции по футболу, сообщила пресс-служба французской федерации футбола. Соглашение рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года.

На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, руководившего командой на протяжении 14 лет. Под его руководством сборная Франции выиграла чемпионат мира (2018), стала серебряным призером мирового (2022) и европейского первенств (2016), а также победила в Лиге наций (2021).

Известно, что Зидан в последнее время находился без работы: в мае 2021 года он ушел из мадридского «Реала». С клубом тренер дважды выигрывал чемпионат Испании, трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов, брал два Суперкубка УЕФА, дважды становился победителем клубного чемпионата мира и выигрывал национальный Суперкубок.

Ранее СМИ писали, что назначение Зидана главным тренером сборной Франции может затянуться из-за законодательного ограничения на зарплаты. Согласно закону, принятому 8 июля, максимальный годовой доход для наставника команды установлен на уровне €450 тыс. (40 млн рублей), что в 10 раз меньше, чем получал Дешам.