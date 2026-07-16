Зидан оказался французам дороже законодательства

Назначение футболиста Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции может затянуться из-за законодательного ограничения на зарплаты, пишет французское издание L'Équipe. Согласно закону, принятому 8 июля, максимальный годовой доход для наставника национальной команды установлен на уровне €450 тыс. (40 млн рублей), что в десять раз меньше, чем получал его предшественник Дидье Дешам.

Федерация футбола Франции рассчитывает на внесение поправок в законодательство, чтобы предложить Зидану контракт, сопоставимый с зарплатами топ-тренеров. Для этого потребуется одобрение министра спорта Марины Феррари. По данным издания, у спортивной федерации не возникнет проблем, и Зидан возглавит команду после чемпионата мира 2026 года.

Ранее экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин заявлял, что сборная Франции была в шоке после первого пропущенного гола от Испании в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2026 и соперник воспользовался ситуацией. По его мнению, в этот момент испанцам удалось перехватить нить игры. Он также отметил, что с интересом будет наблюдать за командой после назначения Зидана.