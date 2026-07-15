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15 июля 2026 в 13:38

«Были в шоке»: Булыкин о матче Франция — Испания на ЧМ-2026

Булыкин: Франция была в шоке после первого пропущенного гола от Испании на ЧМ

Фото: IMAGO/Vanessa Carvalho/Global Look Press
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Сборная Франции была в шоке после первого пропущенного гола от Испании в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2026, и соперник воспользовался ситуацией, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, в этот момент испанцам удалось перехватить нить игры.

В таких играх очень многое зависит от первого гола, он получился неудачным для Франции. Пока французы были в шоке, Испания перехватила нить игры. Контролировали мяч, были подходы. А у Франции этого сделать не получалось. Когда нужно отыгрываться — ты прикладываешь больше усилий, этим и воспользовались испанцы, провели классную атаку. Разрезали всю защиту одной передачей. Посмотрим на Францию в новом обличии с приходом [Зинедина] Зидана. Состав очень хороший, и не один. Удивлен, что испанцы так легко смогли пройти французов, — сказал Булыкин.

Матч в Далласе завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Испании. На 22-й минуте пенальти реализовал нападающий Микель Оярсабаль, а на 58-й отличился защитник Педро Порро. 18 июля Франция сыграет в матче за третье место, а финал с участием Испании состоится 19-го числа. Во втором полуфинале сыграют Англия и Аргентина.

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что тренер сборной Франции Дидье Дешам ошибся с составом в матче против Испании. По его мнению, специалисту стоило усиливать среднюю линию.

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