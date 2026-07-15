«Возможно, ошибся»: Масалитин объяснил поражение Франции от Испании на ЧМ Масалитин: тренер Франции Дешам ошибся с составом на матч против Испании на ЧМ

Тренер сборной Франции Дидье Дешам ошибся с составом в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года против национальной команды Испании, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, специалисту стоило усиливать среднюю линию.

Возможно, Дешам ошибся с составом, выставил слишком атакующий. Надо было усиливать среднюю линию. Даже после пропущенного гола было понятно, что Испания заберет мяч и будет контролировать его большую часть времени, а Франция, имея таких скоростных игроков, как [Майкл] Олисе, [Брэдли] Барколя, [Усман] Дембеле, [Килиан] Мбаппе, будет убегать в быстрые контратаки. Этого не произошло. Испания создала такие условия: насытила середину поля, не давала сопернику развернуться и проявить лучшие качества. Они играют против такого постоянно и знают, что делать, — сказал Масалитин.

Матч в Далласе завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Испании. На 22-й минуте пенальти реализовал нападающий Микель Оярсабаль, а на 58-й отличился защитник Педро Порро. 18 июля Франция сыграет в матче за третье место, а финал с участием Испании состоится 19-го числа. Во втором полуфинале сыграют Англия и Аргентина.

Ранее российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что сборная Франции сыграла ниже ожиданий в матче против Испании. Он отметил, что испанцы воспользовались своим коронным оружием — быстрыми атаками.