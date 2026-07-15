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15 июля 2026 в 13:07

«Все логично»: тренер Билялетдинов о матче Франция — Испания на ЧМ-2026

Тренер Билялетдинов: Франция сыграла ниже ожиданий в матче против Испании на ЧМ

Ринат Билялетдинов Ринат Билялетдинов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Сборная Франции сыграла ниже ожиданий в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу — 2026 против Испании, заявил российский тренер Ринат Билялетдинов. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что испанцы воспользовались своим коронным оружием — быстрыми атаками.

На мой взгляд, Франция фаворитом не была — шансы команд были равнозначные. Кто лучше реализует, тот и выиграет. Так оно и получилось. Пенальти, конечно был, по неосторожности, таких моментов хватает. Первый гол — очень важный, ситуация на поле меняется. Французы сыграли ниже моих ожиданий, у них не получалось задуманное. Испания использовала свое коронное оружие, быстрые атаки. Второй гол — грубая ошибка в обороне. Сами ничего особо не создали, поэтому все логично, — сказал Билялетдинов.

Матч в Далласе завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Испании. На 22-й минуте пенальти реализовал нападающий Микель Оярсабаль, а на 58-й отличился защитник Педро Порро. 18 июля Франция сыграет в матче за третье место, а финал с участием Испании состоится 19-го числа. Во втором полуфинале сыграют Англия и Аргентина.

Ранее СМИ писали, что эта встреча получила статус «самого высокого риска» на турнире. Такое решение было принято по итогам совместного заседания ФБР, местной полиции и ФИФА.

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