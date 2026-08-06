Удары по Украине сегодня, 6 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 6 августа нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 6 августа

ВС РФ в ночь на 6 августа нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В результате атаки на энергообъекты в Днепропетровской области без света 126 000 домохозяйств — ДТЭК. МО РФ сообщило о поражении электроподстанции ПС-150 „Богдановская“ в Покрове и АЗС в Никополе Днепропетровской области. Также поражены цели в Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины», — отметил он.

По данным Telegram-канала Zvezdanews, ВС РФ атаковали складские помещения в Херсонской области.

«Под удар попало предприятие WOODSTOCK, на фондах которого располагалось военное имущество ВСУ. БПЛА также прилетели по железнодорожной станции Лозовая Харьковской области. Ее украинские военные использовали как ключевой транзитный пункт для оперативной переброски личного состава», — говорится в сообщении канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало. При этом в оборонном ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России вечером 5 августа продолжили нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

«Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа „сухогруз“, осуществлявшие доставку грузов военного назначения», — заявили в МО РФ.

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