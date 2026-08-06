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06 августа 2026 в 12:35

В России запретили продажу шести моделей грузовиков

Росстандарт ограничил продажу грузовиков Dongfeng и Zoomlion

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России запретили продажу шести моделей китайских грузовиков, сообщает Readovka.news со ссылкой на пресс-службу Росстандарта. Ограничения затронули 2 модификации грузовиков Dongfeng (DFV4198 и DFV KC) и 4 — Zoomlion (ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4).

Сообщается, что у машин выявили серьезные нарушения технического регламента. Были выявлены дефекты тормозной и рулевой систем, проблемы с креплением ремней безопасности, отсутствие защитных барьеров и кнопок вызова экстренных служб, а также погрешности в документации.

Производителям выдали предписания разработать программу устранения нарушений. После утверждения плана Росстандартом дилеры свяжутся с владельцами техники, чтобы бесплатно отремонтировать машины и заменить бракованные узлы.

Ранее сообщалось, что компания Hyundai зарегистрировала в РФ 15 товарных знаков автомобильного бренда Genesis. В материале уточняется, что фирма ушла из России в 2022 году.

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