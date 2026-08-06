США вернули прежний уровень разведсотрудничества с Украиной Politico: США и Украина восстановили разведобмен после паузы

США и Украина восстановили прежний уровень обмена разведывательной информацией, пишет Politico. По словам одного из американских чиновников, данные, предоставленные Вашингтоном, помогли Киеву при нанесении дальнобойных ударов вглубь российской территории.

При этом представитель Белого дома заявил, что американский лидер Дональд Трамп настроен на урегулирование конфликта. По словам источника, президент США оптимистичен в вопросе заключения мирной сделки.

Ранее журналист Андреас Рюеш в газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Киев был включен в конфликт между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, таким образом украинский лидер стремится вернуть внимание Дональда Трампа к украинскому вопросу.

Между тем стало известно, что поставки вооружений из США на Украину сократились почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена. С марта 2022 года по декабрь 2024 года Вашингтон предоставил Киеву военную поддержку примерно на $43,4 млрд.