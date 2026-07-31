Раскрыто, как Зеленский хочет вернуть интерес США к Украине Журналист Рюеш: Зеленский хочет объединить конфликты на Украине и в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы в конфликт Вашингтона и Тегерана был включен Киев, написал журналист Андреас Рюеш в газете Neue Zürcher Zeitung. С его слов, так лидер страны хочет вернуть внимание президента США Дональда Трампа к украинскому вопросу.

Позиция Украины в этой ситуации ясна: она заинтересована в том, чтобы привлечь США в качестве союзника в борьбе против России. Решение Трампа прекратить военную помощь Киеву в 2025 году и занять нейтральную позицию в первую очередь выгодно Москве, — заявил Рюеш.

Он считает, что Зеленский старается показать выгоду Украины для Соединенных Штатов. Например, политик предложил предоставить технологии БПЛА. В то же время президент страны попытался уверить Трампа в том, что Россия якобы предоставляет разведданные Ирану. Журналист считает, что ему это не удалось.

Ранее хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон стремится в первую очередь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, государство не заинтересовано в поставке ракет в Киев.