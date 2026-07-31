Названо условие Трампа для переговоров с Ираном NYP: Трамп пойдет на переговоры, если Иран согласится на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии, что Тегеран согласится на прекращение огня, пишет The New York Post со ссылкой на американского чиновника. По словам источника, именно остановка военных действий является отправной точкой для любых обсуждений.

Это основа для любых переговоров: они начинаются с прекращения огня, и оно [прекращение огня] должно начинаться с Ирана, — заявил собеседник NYP.

По его словам, президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава иранского МИД Аббас Арагчи открыты к дипломатическому решению конфликта. С другой стороны, Корпус стражей исламской революции «выходит из-под контроля» и продолжает наносить удары.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты вернутся к полномасштабной военной операции против Ирана, если не получат от Тегерана все, что хотели. По его словам, это произойдет «совершенно точно».

До этого военный аналитик Борис Рожин заявил, что предложение США о временном перемирии с Ираном и Йеменом является очередной уловкой. Он также отметил, что Вашингтон не намеревался выполнять свои обязательства и стремился лишь успокоить рынок нефти и накопить силы для очередного витка агрессии, опасаясь ударов по саудовским объектам.