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31 июля 2026 в 11:22

Почему не работает Telegram 31 июля: замедление, сбои, последние новости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В работе Telegram в России продолжается массовый сбой. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны 31 июля?

Где не работает Telegram 31 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 31 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 50% жалоб на сбои в работе Telegram 31 июля приходятся на Москву, 33% — на Московскую область, 17% — на Новосибирскую область.

Почему не работает Telegram 31 июля

С начала февраля 2026 года Роскомнадзор «замедляет» Telegram, поскольку сервис игнорирует закон. По словам регулятора, он продолжит введение последовательных ограничений, для того чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Когда Telegram может перестать работать в России

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что полное прекращение работы сервиса может произойти к парламентским выборам в сентябре 2026 года, допустив, что это может быть «по системе YouTube».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев допустил, что беспрепятственная работа Telegram в РФ возможна при условии переноса серверов на территорию страны, иначе мессенджер может совсем перестать работать.

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