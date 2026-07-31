Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 12:21

IT-эксперт ответила, заменит ли ИИ дизайнеров

IT-эксперт Ширинкина: ИИ не заменит дизайнеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нейросети не заменят дизайнеров, рассказала MIR24.TV основатель IT-студии Анастасия Ширинкина. Она отметила, что в этой профессии важно участие человека.

Нейросеть — это не дизайнер и не разработчик. Она не знает бизнес клиента, не читала переписку, где он три раза менял позиционирование, не понимает, почему для одного проекта уместен минимализм, а для другого — избыточная декоративность, — заявила Ширинкина.

IT-эксперт подчеркнула, что ИИ не может учесть историю бренда и нюансы коммуникации. По ее словам, нейросети также не способны к принятию стратегических решений.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить врачей. При этом он отметил, что нейросети уже сейчас кардинально меняют медицину и помогают медикам ставить диагнозы.

Общество
дизайнеры
нейросети
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор мужчине, который стрелял по детям на площадке
Психолог объяснила, в чем основная польза звукотерапии
Медведчук оценил итоги визита Зеленского в США
В Петербурге откроют еще одно здание Кунсткамеры
В РЖД раскрыли финансовое положение компании
Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко
Кинолог назвал неочевидные причины постоянного вылизывания у собак
Погода в Москве в субботу, 1 августа: слабый ветер, жара до +29 и Солнце
В ДНР рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на автобус
Врач ответил, как отличить тепловой удар от отравления
Путин встретился с главой РЖД
Лукашенко подарили большую скульптуру коровы
В Прикамье убрали незаконную свалку на территории памятника природы
Силовики задержали под Белгородом вооруженных до зубов сотрудников ЧОП
В Перми вынесли приговор юноше по делу о подготовке теракта
Адвокат Дурова ответил на вопрос о расследовании дела во Франции
Европейские политики начали «прятаться» от Трампа из-за Ирана
Россиянам рассказали, какие машины нужно тщательнее проверять при покупке
Лифт рухнул на рабочего в Москве
ВСУ атаковали пассажирский автобус в ДНР
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.