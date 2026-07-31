IT-эксперт ответила, заменит ли ИИ дизайнеров

Нейросети не заменят дизайнеров, рассказала MIR24.TV основатель IT-студии Анастасия Ширинкина. Она отметила, что в этой профессии важно участие человека.

Нейросеть — это не дизайнер и не разработчик. Она не знает бизнес клиента, не читала переписку, где он три раза менял позиционирование, не понимает, почему для одного проекта уместен минимализм, а для другого — избыточная декоративность, — заявила Ширинкина.

IT-эксперт подчеркнула, что ИИ не может учесть историю бренда и нюансы коммуникации. По ее словам, нейросети также не способны к принятию стратегических решений.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить врачей. При этом он отметил, что нейросети уже сейчас кардинально меняют медицину и помогают медикам ставить диагнозы.