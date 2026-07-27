Дизайнер поделилась способами правильно организовать пространство в шкафу Дизайнер Коваленко: штанги для вертикальной развески сэкономят место в шкафу

Использование штанг для вертикальной развески вещей сэкономит пространство в шкафу, рассказала дизайнер интерьеров Катерина Коваленко. По ее словам, переданным 360.ru, важно продумать систему хранения с учетом индивидуальных потребностей.

Главная задача — чтобы были штанги для вертикальной развески, для длинных вещей. Может быть, даже в два ряда, для того чтобы больше вещей вошло, если мы говорим о хранении в небольшом шкафу, — отметила Коваленко.

Для хранения белья, полотенец и постельных принадлежностей лучше купить кофры, которые делятся на два типа. Первые можно вставить в саму полку, а вторые — подвесить. Они отлично дополняют место хранения, подчеркнула эксперт.

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