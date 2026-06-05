ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 06:30

Дизайнер интерьера рассказала, как сделать шумоизоляцию в квартире

Дизайнер Безрученко: многослойная каркасная система улучшит шумоизоляцию в доме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многослойная каркасная система улучшит шумоизоляцию в квартире, заявила NEWS.ru дизайнер интерьеров Елена Безрученко. По ее словам, для защиты дома от бытового шума необходим комплексный подход.

Тонкие межкомнатные стены, к сожалению, нередкая история в многоквартирных домах. Частная жизнь соседей становится общественной. Изменить шумных жильцов мы не можем. Однако можно сделать стены более защищенными. В вопросе шумоизоляции необходим комплексный подход, а не выбор отдельных материалов. В 2026 году наилучшим вариантом считается многослойная каркасная система, — пояснила Безрученко.

По ее словам, прежде чем собирать конструкцию, необходимо проанализировать характер шума: воздушный исходит от разговоров и телевизора, ударный — от шагов и падающих предметов, а структурный передается через стены, трубы и вентиляцию. Она отметила, что от этого анализа напрямую зависит выбор крепежа и наполнителей.

Прежде чем рассмотрим, из каких слоев можно собрать каркасную систему, необходимо проанализировать характер шума. Воздушный — бытовой шум, распространяющийся по воздуху: лай собаки, звуки телевизора за стеной или разговоры соседей. Ударный возникает от механического воздействия на перекрытия: топот, стуки об пол, передвижение мебели. Структурный или технический — звук, который проходит по самим конструкциям здания, вентиляции, арматуре, трубам. Отталкиваясь от этого анализа, подбираются материалы и способы крепления. Самый универсальный «пирог», который справится с воздушными шумами, состоит из минеральной ваты и гипсокартона, — пояснила Безрученко.

Она добавила, что от ударного шума защитит «плавающий пол» — плотная подложка, на которую сверху укладывается покрытие. По словам эксперта, технический шум требует виброизоляционных креплений и обтяжки коммуникаций специальными материалами.

Ранее дизайнер интерьера Мария Боровская заявила, что «бабушкин интерьер» будет в тренде у россиян еще как минимум пять лет. По ее словам, некоторым людям тяжело решиться на что-то новое.

Общество
советы
дизайнеры
квартиры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские дроны подорвали логистические маршруты ВСУ
В Иркутске потемнение на веке у ребенка оказалось симптомом рака
В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Макроном
Экс-ведущая «Слабого звена» назвала залог успеха контента на телевидении
Посол раскрыл, в каком случае миротворцы могут покинуть Приднестровье
Стало известно, где может пройти встреча Москвы, Баку и Еревана
Появились новые подробности о пропавшей на Пхукете ветвраче
Адвокат рассказал о выплатах пострадавшим от Аташян блогерам
«Живопырки, зарабатывающие бабки»: Греф назвал основу экономики
Экономист перечислил сферы, где Россия лидирует в мире
Госдеп экстренно обратился к американцам из-за ситуации на Ближнем Востоке
Песков высоко оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Греф назвал четыре «всадника апокалипсиса» российской экономики
Иммунолог опровергла популярный миф о тополином пухе
Мальцев назвал лидеров современного мирового синхронного плавания
Глызин получил запрет на танцы во время выступлений
В МИД РФ раскрыли, куда обращаться Европе ради диалога с Россией
Появились кадры с места поисков семьи Усольцевых
Названа возможная причина жестокой расправы над беременной москвичкой
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.