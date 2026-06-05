Дизайнер интерьера рассказала, как сделать шумоизоляцию в квартире

Многослойная каркасная система улучшит шумоизоляцию в квартире, заявила NEWS.ru дизайнер интерьеров Елена Безрученко. По ее словам, для защиты дома от бытового шума необходим комплексный подход.

Тонкие межкомнатные стены, к сожалению, нередкая история в многоквартирных домах. Частная жизнь соседей становится общественной. Изменить шумных жильцов мы не можем. Однако можно сделать стены более защищенными. В вопросе шумоизоляции необходим комплексный подход, а не выбор отдельных материалов. В 2026 году наилучшим вариантом считается многослойная каркасная система, — пояснила Безрученко.

По ее словам, прежде чем собирать конструкцию, необходимо проанализировать характер шума: воздушный исходит от разговоров и телевизора, ударный — от шагов и падающих предметов, а структурный передается через стены, трубы и вентиляцию. Она отметила, что от этого анализа напрямую зависит выбор крепежа и наполнителей.

Прежде чем рассмотрим, из каких слоев можно собрать каркасную систему, необходимо проанализировать характер шума. Воздушный — бытовой шум, распространяющийся по воздуху: лай собаки, звуки телевизора за стеной или разговоры соседей. Ударный возникает от механического воздействия на перекрытия: топот, стуки об пол, передвижение мебели. Структурный или технический — звук, который проходит по самим конструкциям здания, вентиляции, арматуре, трубам. Отталкиваясь от этого анализа, подбираются материалы и способы крепления. Самый универсальный «пирог», который справится с воздушными шумами, состоит из минеральной ваты и гипсокартона, — пояснила Безрученко.

Она добавила, что от ударного шума защитит «плавающий пол» — плотная подложка, на которую сверху укладывается покрытие. По словам эксперта, технический шум требует виброизоляционных креплений и обтяжки коммуникаций специальными материалами.

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