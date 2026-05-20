Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер» Дизайнер Боровская: ретроинтерьер будет в тренде у россиян еще пять лет

«Бабушкин интерьер» будет в тренде у россиян еще как минимум пять лет, предположила в беседе с «Радио 1» дизайнер интерьера Мария Боровская. По ее словам, некоторым людям тяжело решиться на что-то новое.

Интерьер — это не одежда, которую ты меняешь каждый день. А тут что-то поменять даже финансово накладно. Поэтому люди, которые делают себе интерьер, должны понимать, насколько они готовы к этому стилю. Насколько [«бабушкин интерьер»] продержится, сказать сложно, потому что до людей доходит мода немножко позже. Но, на мой взгляд, лет пять это еще будет в тренде, — высказалась Боровская.

Ранее генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев заявил, что в ванной комнате можно заменить облицовку плиткой до потолка на ее сочетание с влагостойкой краской. По его словам, это не только обновит интерьер, но и сократит расходы на материалы.