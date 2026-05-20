20 мая 2026 в 15:26

«Геноцид»: депутат об идее увеличить штрафы за русский язык на Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал маразмом идею увеличения штрафов за использование русского языка на Украине. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что подобные действия властей страны являются ничем иным, как продолжением геноцида русскоязычного населения.

Увеличение штрафа за русский язык на Украине — очередной маразм. Это геноцид собственного народа. Тот факт, что и сегодня все общаются на русском языке, подтверждает, что режим Украины — античеловечный, нарушающий всевозможные международные нормы. Также он доказывает, что продолжается геноцид русскоязычных в стране, — высказался Чепа.

Ранее языковой омбудсмен на Украине Елена Ивановская предложила поднять в 10 раз штрафы за использование русского языка в стране. По ее мнению, действующий размер санкций «для определенного сегмента бизнеса нечувствителен». Она отметила, что существенное увеличение наказания предлагается применять к системным нарушителям, которые не реагируют на предупреждения.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
