«Геноцид»: депутат об идее увеличить штрафы за русский язык на Украине Депутат Чепа назвал маразмом увеличение штрафа за русский язык на Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал маразмом идею увеличения штрафов за использование русского языка на Украине. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что подобные действия властей страны являются ничем иным, как продолжением геноцида русскоязычного населения.

Увеличение штрафа за русский язык на Украине — очередной маразм. Это геноцид собственного народа. Тот факт, что и сегодня все общаются на русском языке, подтверждает, что режим Украины — античеловечный, нарушающий всевозможные международные нормы. Также он доказывает, что продолжается геноцид русскоязычных в стране, — высказался Чепа.

Ранее языковой омбудсмен на Украине Елена Ивановская предложила поднять в 10 раз штрафы за использование русского языка в стране. По ее мнению, действующий размер санкций «для определенного сегмента бизнеса нечувствителен». Она отметила, что существенное увеличение наказания предлагается применять к системным нарушителям, которые не реагируют на предупреждения.