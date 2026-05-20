Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (второй справа) во время беседы в Доме народных собраний в Пекине

«Плодотворная работа»: Путин об организации переговоров в Пекине Путин поблагодарил представителей России и Китая за организацию переговоров

Президент России Владимир Путин поблагодарил российскую и китайскую стороны за напряженную работу по организации переговоров в Пекине, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры прошли 20 мая в Доме народных собраний в Пекине.

Это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И, мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи, — заявил Путин во время чаепития с председателем КНР.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились. Встреча продлилась почти три часа. Мероприятие прошло в рамках визита российского лидера в Пекин по случаю 25-летия договора двух стран о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

До этого Путин заявил, что дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо. Он отметил, что Россия и Китай работают во имя мира и общего процветания, а также вносят значимый вклад в решение актуальных глобальных и региональных проблем.