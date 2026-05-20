Пятилетняя россиянка умерла после операции в Германии Пятилетняя девочка из Златоуста умерла после операции в Германии

Пятилетняя девочка из Златоуста умерла после операции в Германии, сообщили ее родители в соцсетях. У ребенка с детства было тяжелое заболевание. За нее боролись приемные родители и врачи. Было проведено несколько операций.

15.05.2026 г. 22:00 ч. Влада ушла, — написала мама девочки.

Очередное хирургическое вмешательство прошло совсем недавно, но девочке стало хуже, а 15 мая она скончалась. Сейчас родители собирают деньги, чтобы вернуть тело дочери в Россию. Похоронное бюро Берлина требует €3960 (более 327 тыс. рублей). Транспортировка обойдется еще в €3400 (281 486 рублей). Родители открыли сбор средств.

