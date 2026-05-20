Гинеколог назвала оптимальный возраст для первой беременности

Врач Афанасьева назвала период с 18 до 27 лет лучшим для первой беременности

Наиболее благоприятный период для первой беременности начинается с 18 лет и длится до 27 лет, заявила NEWS.ru гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики Лилия Афанасьева. Так она отреагировала на предложение акушера-гинеколога Татьяны Власовой учить школьников не методам контрацепции, а рождению красивых и здоровых детей. По словам Афанасьевой, необходимо начинать с основ сексуальной грамотности для подростков.

На заседании в Заксобрании в Санкт-Петербурге один акушер-гинеколог заявила: школьников надо учить не тому, как предохраняться, а тому, как родить здорового и красивого ребенка. Звучит красиво. Только вот незадача. Половое созревание у девочек запускается в 8–13 лет, но это не значит, что в 13 можно рожать. Оптимальный возраст для первой беременности — 18–27 лет, — сказала Афанасьева.

Она подчеркнула, что физиологическое и психологическое созревание организма происходит к 18 годам. Беременность до 16 лет, по словам специалиста, чревата серьезными осложнениями, невынашиванием и рисками для здоровья самой девушки.

Зачем учить 14-летнюю девочку «рожать красивых детей», когда ее организм к этому не готов? Ей сначала нужно научиться не забеременеть в 14 лет. Предложение учить рожать, вместо того чтобы предохраняться, — это подмена понятий. Сначала базовая грамотность: как работает тело, откуда берутся дети и как не попасть в беду до 18 лет. О «красивых и здоровых» будем говорить, когда девушке исполнится хотя бы 20 лет, — заключила Афанасьева.

Ранее Минздрав России выпустил новые методические рекомендации по психологической поддержке будущих родителей. Документ устанавливает стандарты работы школ для беременных, которые действуют при женских консультациях и предоставляются бесплатно по полису ОМС.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
