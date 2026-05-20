Легендарный боец UFC может провести поединок в России

Международная ассоциация бокса (IBA) готова организовать поединок легендарного экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса в России, приводит слова главы организации Умара Кремлева пресс-служба организации. Отмечается, что бой пройдет по правилам бокса.

Нам интересна история возможного перехода Джона Джонса в бокс. Джонс в ринге против Даниэля Кормье или против Фрэнсиса Нганну — это те бои, о которых говорят и которых ждут во всем мире. В конце июня мы пообщаемся лично. Если это интерес окажется реальным, IBA сделает большое событие с его участием в России, — сказал Кремлев.

Ранее Джонс заявил, что турнир лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle 4 прошел на высшем уровне. По его словам, боец был рад стать частью такого события. В главном бою вечера сошлись чемпион лиги Fight Nights Вагаб Вагабов и экс-боец UFC Йоэль Ромеро из Кубы. По итогам поединка россиянин одержал победу единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47.

До этого экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд сравнил бокс с классической музыкой. По его словам, этот вид спорта так же вечен, как произведения великих композиторов.