Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:46

«Мировой уровень»: экс-чемпион UFC восхитился турниром лиги кулачных боев

Бывший чемпион UFC Джонс похвалил организацию турнира IBA Bare Knuckle 4

Джон Джонс Джон Джонс Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс заявил, что турнир лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle 4 прошел на высшем уровне. По его словам, которые приводит пресс-служба мероприятия, боец был рад стать частью такого события.

Счастлив быть частью IBA Bare Knuckle. Энергия зала — на высшем уровне, спасибо каждому фанату за поддержку. Я всегда возвращаю эту энергию обратно. IBA, вы сделали это. Настоящий мировой уровень — без лишних слов. Уважение организаторам за такой масштаб и качество. Рад стать частью такого события, — сказал Джонс.

В главном бою вечера сошлись чемпион лиги Fight Nights Вагаб Вагабов и экс-боец UFC Йоэль Ромеро из Кубы. По итогам поединка, россиянин одержал победу единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47. В соглавном бою Искандар «Шеф-повар» Зияев взял реванш у Тимура «Золотого» Мусаева после поражения в скандальной схватке 2021-го года.

Ранее экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд сравнил бокс с классической музыкой. По его словам, этот вид спорта так же вечен, как произведения великих композиторов.

бокс
турниры
соревнования
Куба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ оценили тренд на куличи с необычными начинками
Два свидетеля выступили в суде по делу о правах на «нетленки» «Комбинации»
Снимавшаяся обнаженной модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
Названо единственное условие, при котором США могут захватить уран в Иране
«Погибнут 200 миллионов»: жуткое пророчество Жириновского о ядерных войнах
В Иране назвали число детей и женщин, погибших из-за атак США и Израиля
Посол забил тревогу из-за угрозы мировым поставкам продовольствия
Путин присвоил известному актеру звание народного артиста России
Жителям ДНР перечислили главные методы вербовки ВСУ
Правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на газификацию в регионах
Путин посмертно присвоил звание Героя России советскому летчику
Раскрыто, сколько абонентов остались без электричества в ЛНР из-за ВСУ
В Киеве отреагировали на инцидент с падением БПЛА в Финляндии
Шпион в британском посольстве: кто такой Янсе ван Ренсбург, чем занимался
Один человек погиб и 10 пострадали в результате ДТП в российском регионе
Эксперт раскрыл цену военной техники, которую США потеряли из-за Ирана
«Имеем право ее не впускать»: в ГД высказались о возвращении Пугачевой
Садовод дала советы, как добиться хорошего урожая голубики
Раскрыты масштабы ущерба от массированной атаки ВСУ на Таганрог
У россиянки в глазу нашли живого червя
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.