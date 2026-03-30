«Мировой уровень»: экс-чемпион UFC восхитился турниром лиги кулачных боев

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс заявил, что турнир лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle 4 прошел на высшем уровне. По его словам, которые приводит пресс-служба мероприятия, боец был рад стать частью такого события.

Счастлив быть частью IBA Bare Knuckle. Энергия зала — на высшем уровне, спасибо каждому фанату за поддержку. Я всегда возвращаю эту энергию обратно. IBA, вы сделали это. Настоящий мировой уровень — без лишних слов. Уважение организаторам за такой масштаб и качество. Рад стать частью такого события, — сказал Джонс.

В главном бою вечера сошлись чемпион лиги Fight Nights Вагаб Вагабов и экс-боец UFC Йоэль Ромеро из Кубы. По итогам поединка, россиянин одержал победу единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:47. В соглавном бою Искандар «Шеф-повар» Зияев взял реванш у Тимура «Золотого» Мусаева после поражения в скандальной схватке 2021-го года.

