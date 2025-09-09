Дрозд сравнил бокс с классической музыкой Боксер Дрозд: бокс это такая же классика, как музыка великих композиторов

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд в разговоре с NEWS.ru сравнил бокс с классической музыкой. По его словам, этот вид спорта так же вечен, как произведения великих композиторов.

Бокс — это классика, вечная ценность, как музыка Чайковского или Баха. Поп-MMA — это попса: сегодня шумно, завтра забыто. Бокс живет волнами — подъемы и спады были всегда. Но именно в боксе совершаются настоящие спортивные подвиги, которые народ помнит десятилетиями. Поп-ММА — это явление нашего времени. Но как инструмент воспитания молодежи оно неприемлемо: там слишком много скандалов и грязи, — сказал Дрозд.

Ранее он назвал условие для возвращения на ринг. По словам боксера, это практически невозможно, но если это будет «разовая история», то за 200–300 млн рублей «можно было бы подумать».

До этого он рассказал, как победить абсолютного чемпиона мира Александра Усика с Украины. Он считает, что для этого нужна «просто драка». Дрозд отказался считать Усика лучшим тяжеловесом в истории. Боксер назвал ряд фамилий, кому украинец проиграл бы.