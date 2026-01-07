Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 7 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 7 января

Военнослужащие 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, входящие в состав группировки войск «Центр» и работающие в ДНР, обнаружили и ликвидировали корректировщика огня ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил оператор беспилотного летательного аппарата отряда «Шторм», известный под позывным Крепыш.

По его словам, позиция противника была обнаружена в ходе длительного поиска с использованием радиоперехватов и воздушной разведки.

«По перехватам шло, что там сидит противник и докладывает наше передвижение. Мы долго его искали, сразу не могли найти», — рассказал «Крепыш».

После выявления опорного пункта информация была передана командованию, а также штурмовым подразделениям.

«Опорник выявили, доложили, дальше уже корректировали штурмовую группу, давали объективный контроль — все снимали и передавали командирам, чтобы они понимали, как идет работа», — отметил оператор.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые подразделения успешно поразили 38 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

«Выявлены и уничтожены станция радиоэлектронной борьбы „Буковель“, 38 пунктов управления БПЛА, два терминала спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Кроме того, они сбили в воздухе две авиационные управляемые бомбы, семь беспилотников самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров, рассказал начальник пресс-центра.

Также, как сообщили в Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны России за три часа сбили 23 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.

«6 января в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Белгородской области, семь БПЛА — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над акваторией Черного моря, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО за ночь с 5 на 6 января ликвидировали и перехватили 129 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 29 и 15 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Белгородской областей, по 13 и 10 — над Ярославской и Новгородской областями, еще девять сбили над Смоленской областью.

«В период с 23:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по семь украинских беспилотников над территориями Курской и Пензенской областей, по шесть БПЛА — над Тверской областью и Республикой Башкортостан. По пять беспилотников сбили над Астраханской и Ростовской областями, четыре — над Калужской областью.

Также силы ПВО за ночь ликвидировали по два беспилотника над территориями Московского региона, Орловской и Ленинградской областей. По одному БПЛА сбили над республиками Крым и Татарстан, такое же число уничтожили над территориями Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областей.

Сбитый украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, инцидент привел к задержанию нескольких поездов, но пострадавших нет. Губернатор уточнил, что в том же районе был незначительно поврежден инфраструктурный объект. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Пострадавших нет. В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов. Движение уже восстанавливается», — отметил он.

Читайте также:

Сбили две авиабомбы и 46 тяжелых коптеров: успехи ВС РФ к утру 7 января

Зачем Трампу Гренландия: сможет ли он заполучить остров, как повлияет на РФ

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 января