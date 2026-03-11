«Захват по-дружески». Трамп угрожает Кубе: что именно с ним там сделают

Президент США Дональд Трамп продолжает угрожать Кубе и настаивать на смене статуса государства. По его словам, у Гаваны есть два варианта: пойти на «сделку» с Вашингтоном или подвергнуться «недружественному захвату». Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что легкой прогулки американцам в любом случае ждать не следует. Что за «соглашение» Трамп предлагает Острову свободы, по какому сценарию может пойти кубинская операция и чем обернется предполагаемая агрессия Штатов — в материале NEWS.ru.

Что Трамп заявил о Кубе

Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что США намерены добиться смены государственного строя на Кубе любым путем. По его словам, власти острова должны согласиться на «дружественный» захват, или в дело вступит американская армия.

«Захват может произойти по-дружески, а может и нет. Это не будет иметь значения, потому что Куба действительно на пределе. У них нет энергии, нет денег. Они находятся в глубочайшем гуманитарном кризисе, и мы не хотим этого видеть», — подчеркнул президент США.

До этого Трамп уже обещал установить контроль над Островом свободы. В конце февраля он заявил о планах «взорвать» государство, чье правительство «висит на волоске». А 7 марта американский лидер пообещал кубинцам «большие перемены», после того как США завершат военную операцию против Ирана.

Что Трамп предпримет против Кубы

США начали наращивать военное присутствие в Карибском бассейне в августе 2025 года, а с сентября стали атаковать суда у побережья Кубы, которые считают причастными к наркотрафику. В конце января 2026 года Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой национальной безопасности со стороны острова.

В начале марта республиканец сообщил, что кубинское правительство якобы готово «заключить сделку» с Штатами. Однако Гавана, напротив, усилила оборонные меры, исключив любую возможность капитуляции. Так, например, береговая охрана Кубы расстреляла судно с американскими диверсантами, которое вторглось в территориальные воды острова. В результате инцидента на катере были убиты четыре человека, еще шестеро получили ранения.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru отметил, что предсказать, как именно Трамп будет действовать в отношении Кубы и что конкретно он подразумевает под сделкой, пока сложно.

«Он может, например, потребовать выпустить политзаключенных или впустить к себе кого-то из американцев кубинского происхождения. А в ответ ничего не будет: мол, я вас не убью, у вас будет безопасность и защита со стороны США, экономическое процветание. Но, очевидно, что ни того, ни другого Штаты обеспечить не могут — они с этим и раньше-то едва справлялись», — указал эксперт.

Политолог Михаил Чернов, в свою очередь, считает: под сделкой Трамп подразумевает прямой диктат.

«США хотят получить контроль над Кубой, превратив ее в свою колонию. При этом будут полностью уничтожены кубинские достижения — массовое образование и хорошая медицина — и не будут существенно выправлены кубинские недостатки — тяжелое положение значительных масс населения, бедность», — уверен собеседник NEWS.ru.

Чем закончится конфликт США и Кубы

В начале 2026 года США уже добились смены режима в Венесуэле, захватив ее лидера Николаса Мадуро, который был похищен и вывезен из республики в Штаты вместе со своей супругой Силией Флорес.

Чернов не исключает, что Трамп может попытаться повторить на Кубе «венесуэльский сценарий», оставив там полностью марионеточное правительство. Однако добиться того же результата, что в Каракасе, у Вашингтона вряд ли получится — если в Гаване начнется силовая операция, то кубинские военные окажут серьезное сопротивление.

«Возможно также, что, „поиграв в Иран“, Трамп все же захочет договариваться, и Остров свободы, в отличие от Венесуэлы, сохранит политическую автономию. Опять же, все упирается в сроки. События в Иране могут как ускорить агрессию в отношении Кубы, так и замедлить — „зависание“ в Иране не даст возможность переключиться на другой объект», — объяснил Чернов.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в разговоре с NEWS.ru выражал мнение, что бравада Трампа обернется для него холодным душем.

«Куба — не Венесуэла. У кубинцев богатый опыт противостояния с США: легкой прогулки на Острове свободы никак не получится. Кубинцы не раз отбивали интервенции, подготовленные американскими спецслужбами. Даже теперь, когда они расстреляли лодку с диверсантами, американцы сразу „дали заднюю“ — сказали, что инцидент „несерьезный“, и даже не стали предъявлять претензии за расстрелянный катер под флагом США», — сказал эксперт.

По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, в этом вопросе не стоит списывать со счетов и другой немаловажный фактор — возможность оказания помощи Кубе со стороны России. «Думаю, план военно-политической поддержки острова на случай американского вторжения у нас есть. Просто озвучивать его никто не станет — это секретная информация», — отмечал политик.

