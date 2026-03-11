SHOT: мощные ночные взрывы прогремели в небе над Самарой и Сызранью SHOT: не менее 10 взрывов раздались в небе над Самарой и Сызранью

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 11 марта Самарская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Местные жители заявили в беседе с авторами канала, что с 03:00 в небе над Самарой и Сызранью слышны громкие взрывы, от которых «шатались окна». Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Всего, по информации SHOT, прогремело около 10 взрывов. После этого, уточнил канал, в Сызрани начался пожар, виден дым и пламя. Аэропорт Самары временно не принимает рейсы.

Очевидцы рассказали SHOT, что дроны летят на предельно низкой высоте со стороны Волги, в небе видны яркие вспышки — это работа ПВО. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. В городах воют сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь на 11 марта отражают атаку беспилотных летательных аппаратов на Сочи. Мэр города Андрей Прошунин добавил, что все службы приведены в состояние максимальной готовности. Он также призвал граждан не публиковать в соцсетях видео работы ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий спецслужб. Координацию ситуации на месте ведет оперативный штаб.