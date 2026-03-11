Депутат раскрыл нюанс оформления пособия по беременности и родам Панеш: пособие по беременности можно оформить в течение полугода после декрета

Женщинам необходимо подать заявление на пособие по беременности и родам не позднее полугода со дня окончания декретного отпуска, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, после передачи документов работодателем в Социальный фонд деньги поступают в течение 10 рабочих дней.

Как женщинам получить пособие по беременности и родам? Нужно подать заявление не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Работодатель передает документы в Социальный фонд, и деньги приходят в течение 10 рабочих дней. Единое пособие назначается на 12 месяцев, после чего его нужно продлевать. Подать заявление на новый срок можно в последний месяц текущего периода или в течение следующего месяца. Базовый набор для всех выплат включает паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка. Для разных пособий требуются дополнительные документы, — пояснил Панеш.

Он отметил, что для получения пособия нужен только больничный лист. По его словам, все остальные документы работодатель направляет самостоятельно.

Для пособия по беременности и родам работающим нужен только больничный лист — все остальное работодатель передаст в фонд самостоятельно. Для пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим нужно написать заявление, где они трудоустроены, а также предоставить справку с места работы второго родителя о том, что он не получает такое же пособие, — заключил Панеш.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать практику назначения ежемесячных выплат на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Он также распорядился рассмотреть возможность увеличения продолжительности выплаты пособия по уходу за ребенком.