Трамп сделал хвастливое заявление о новом НПЗ в Техасе

Трамп анонсировал эру энергетического доминирования из-за открытия НПЗ в Техасе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social объявил о запуске первого за последние 50 лет крупного нефтеперерабатывающего завода на американской территории. По его словам, проект в Техасе реализован при участии иностранного капитала и знаменует возвращение страны к энергетической независимости.

Америка возвращается к настоящему энергетическому доминированию! — подчеркнул республиканец.

Новое предприятие, построенное компанией America First Refining, начало работу в Браунсвилле. Президент особо отметил вклад иностранных партнеров. Он выразил благодарность партнерам в Индии за «выдающуюся инвестицию» и их крупнейшей частной энергетической компании Reliance. Глава Белого дома назвал сделку исторической, оценив ее в $300 млрд. По его мнению, запуск НПЗ принесет миллиардные поступления в экономику.

Ранее глава компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировую экономику ждет катастрофа из-за перекрытия Ормузского пролива. Это, по его словам, прежде всего ударит по нефтяной отрасли.

Трамп сделал хвастливое заявление о новом НПЗ в Техасе
