В Саудовской Аравии забили тревогу из-за перекрытия Ормузского пролива

Мировую экономику ждет катастрофа из-за перекрытия Ормузского пролива, заявил изданию The National глава компании Saudi Aramco Амин Нассер. Он отметил, что негативные последствия прежде всего коснутся нефтяной отрасли.

Чем дольше продолжаются перебои, тем более катастрофические последствия ждут мировые нефтяные рынки, — сказал Нассер.

Ранее стало известно, что караван судов, включая корабли Neon, Elite и Genesis Alpha, направлялись в Ормузский пролив. Кроме того, там заметили ряд сухогрузов. Суда двигались со скоростью 9,5–10 узлов.

До этого телеканал CNN сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа нарастает тревога из-за стремительного подорожания нефти. Несмотря на то что в Вашингтоне готовились к временному росту котировок на фоне военной операции против Ирана, реальный размах обвала рынков оказался неожиданным и спровоцировал экстренные совещания.

В свою очередь политолог Александр Рар допустил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его мнению, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за решений Брюсселя.