Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:57

В Саудовской Аравии забили тревогу из-за перекрытия Ормузского пролива

Saudi Aramco: мировая экономика разрушится из-за перекрытия Ормузского пролива

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мировую экономику ждет катастрофа из-за перекрытия Ормузского пролива, заявил изданию The National глава компании Saudi Aramco Амин Нассер. Он отметил, что негативные последствия прежде всего коснутся нефтяной отрасли.

Чем дольше продолжаются перебои, тем более катастрофические последствия ждут мировые нефтяные рынки, — сказал Нассер.

Ранее стало известно, что караван судов, включая корабли Neon, Elite и Genesis Alpha, направлялись в Ормузский пролив. Кроме того, там заметили ряд сухогрузов. Суда двигались со скоростью 9,5–10 узлов.

До этого телеканал CNN сообщил, что в администрации президента США Дональда Трампа нарастает тревога из-за стремительного подорожания нефти. Несмотря на то что в Вашингтоне готовились к временному росту котировок на фоне военной операции против Ирана, реальный размах обвала рынков оказался неожиданным и спровоцировал экстренные совещания.

В свою очередь политолог Александр Рар допустил, что европейские страны могут вновь обратиться к России за поставками энергоносителей в случае длительного закрытия Ормузского пролива и нехватки американского СПГ. По его мнению, Венгрия уже пошла на этот шаг, не желая разрушать национальную экономику из-за решений Брюсселя.

Саудовская Аравия
Ормузский пролив
нефтяные компании
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
«Русал» может стать спасителем японского автопрома
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.