09 марта 2026 в 05:51

ВВС Саудовской Аравии предотвратили атаку на крупнейшее месторождение

Al Jazeera: в Саудовской Аравии сбили дрон, летевший к месторождению Шайба

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Средства противовоздушной обороны королевства Саудовская Аравия ликвидировали беспилотник, приближавшийся к стратегически важному нефтяному месторождению Шайба, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на местное Министерство обороны. Инцидент произошел в пустыне Руб-эль-Хали.

Месторождение Шайба, расположенное вблизи границы с Объединенными Арабскими Эмиратами, является одним из ключевых активов саудовской нефтяной отрасли. Мощности объекта позволяют добывать около одного миллиона баррелей нефти в сутки.

До этого саудовские военные сбили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана по авиабазе имени принца Султана. Они также пресекли попытку удара двумя беспилотниками по столице королевства Эр-Рияду.

Ранее сообщалось, что ВМС Ирана провели масштабную атаку с использованием беспилотников по американским объектам в ОАЭ и Кувейте. Пресс-служба вооруженных сил республики сообщила, что речь идет о базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагере Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационных станциях стратегического объекта Сдот-Миха.

