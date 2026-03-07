Иран вновь нанес удары по ОАЭ Иранские ВМС атаковали американские базы в ОАЭ и Кувейте

ВМС Ирана провели масштабную атаку с использованием беспилотников по американским объектам в ОАЭ и Кувейте, сообщила пресс-служба вооруженных сил республики. Речь идет о базе Аль-Минхад (Абу-Даби), лагере Аль-Адири (Кувейт) и радиолокационных станциях стратегического объекта Сдот-Миха.

С сегодняшнего утра до текущего момента ВМС нанесли массированный удар с помощью беспилотников по местам дислоцирования американских войск на оккупированных территориях сионистского режима, — сказано в сообщении.

Вместе с тем появилась информация, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты Ирана в своем воздушном пространстве. Они планировали ударить по авиабазе имени принца Султана.

Ранее появилась информация, что четыре моряка погибли в результате нападения на судно в Ормузском проливе. Еще трое получили ранения.

Тем временем телеканал Fox News сообщал, что американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). Торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг.