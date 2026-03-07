Хинштейн раскрыл подробности обстрелов ВСУ за сутки Хинштейн: ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Курскую область

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область 35 раз, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, еще пять раз по территории ударили беспилотники.

Всего в период с 09:00 6 марта до 07:00 7 марта сбито 35 вражеских беспилотников различного типа. 35 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств, — сообщил Хинштейн.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что обломки уничтоженного БПЛА повредили остекление и фасад многоквартирного дома в Орле. По его словам, силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 15 беспилотников ВСУ. Глава региона подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали Выгоничский и Брасовский районы Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате ударов повреждения получили производственный склад и административное здание. Никто не пострадал.