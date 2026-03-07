Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 11:56

Трагедия на «Каспии» унесла жизнь водителя

Водитель «Газели» погиб при столкновении с фурой в Волгоградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Водитель «Газели» скончался в дорожно-транспортном происшествии с фурой «Вольво» в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер на месте.

На 716-м км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение грузовых автомашин «Вольво» и «Газель». В результате ДТП водитель автомашины «Газель» скончался на месте, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека. Установлено, что водитель Toyota Corolla Runx при обгоне автовоза выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. Погибли 42-летняя женщина за рулем легковушки, 21-летняя пассажирка и младенец.

До этого три человека погибли в Тюменской области при столкновении легковушек, грузовика и снегоуборочной машины. Кроме того, еще трое получили ранения в результате ДТП. По данным Госавтоинспекции, сначала легковая машина Volkswagen врезалась в снегоуборочную технику. Далее в нее въехала легковушка Kia, затем — большегруз МАЗ, а также Mazda.

ДТП
происшествия
Волгоградская область
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пара из Петербурга рискует начать бомжевать в Индии
Почему не работает Telegram сегодня, 7 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 7 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Лондон забил тревогу после удара по базе на Кипре
Выход США из ядерного соглашения озлобил Иран
Минобрнауки обратилось к студентам РФ в ОАЭ из-за войны на Ближнем Востоке
Рябков объяснил, что на самом деле обсуждалось в Женеве с американцами
«Это наше дно»: Крыжовников раскрыл главную проблему российского кино
Врачи провели ювелирную операцию по спасению 93-летней пациентки
Пенсионер «подарил» мошенникам более 11,8 млн рублей
«Полюбил Россию еще больше»: военный о возвращении из украинского плена
Королевская семья Британии: новости, передача трона Уильяму и Миддлтон
Парижский дом высокой моды зарегистрировал товарный знак в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 марта: где сбои в России
В России могут изменить условия свиданий матерей с детьми в СИЗО
Стало известно, с кем Долина проведет 8 Марта
Американского епископа арестовали за трату церковных денег в борделе
В Киеве «бусифицировали» 140-килограммового парня для отправки в штурмовики
«Солдаты просят»: разведчик о повальном голоде в ВСУ
Россиянкам рассказали, опасны ли пробники косметики
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.