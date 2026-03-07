Трагедия на «Каспии» унесла жизнь водителя Водитель «Газели» погиб при столкновении с фурой в Волгоградской области

Водитель «Газели» скончался в дорожно-транспортном происшествии с фурой «Вольво» в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина умер на месте.

На 716-м км федеральной автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение грузовых автомашин «Вольво» и «Газель». В результате ДТП водитель автомашины «Газель» скончался на месте, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека. Установлено, что водитель Toyota Corolla Runx при обгоне автовоза выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. Погибли 42-летняя женщина за рулем легковушки, 21-летняя пассажирка и младенец.

До этого три человека погибли в Тюменской области при столкновении легковушек, грузовика и снегоуборочной машины. Кроме того, еще трое получили ранения в результате ДТП. По данным Госавтоинспекции, сначала легковая машина Volkswagen врезалась в снегоуборочную технику. Далее в нее въехала легковушка Kia, затем — большегруз МАЗ, а также Mazda.