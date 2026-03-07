«Солдаты просят»: разведчик о повальном голоде в ВСУ Разведка сообщила о массовом голоде в ВСУ на передовой под Волчанском

Солдаты Вооруженных сил Украины страдают от голода рассказал РИА Новости разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север». По его словам, украинское командование никак не пытается решить проблему, а рядовые просят выслать им пищу вместо боеприпасов.

По нашим данным, боевики ВСУ испытывают большие проблемы с едой на передовой под Волчанском. Из радиоперехватов следует, что украинские солдаты просят доставить им еду, а не боеприпасы, — пояснил разведчик.

Российский военный уточнил, что противник снабжает своих солдат едой при помощи гексакоптеров. Их, в свою очередь, уничтожают подразделения ПВО группировки войск РФ «Север».

Ранее командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев сообщил, что украинские подразделения оборудовали свои позиции в церквях, пожарных частях и школах Красноармейска. При этом учебные заведения нередко использовались как командные пункты и площадки для запуска беспилотных летательных аппаратов, добавил он.