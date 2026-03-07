Стало известно, где пройдет прощание с актрисой Ведуновой Прощание с актрисой Екатериной Ведуновой и ее дочерью пройдет 9 марта в Балаково

Прощание с актрисой театра и кино Екатериной Ведуновой и ее несовершеннолетней дочерью пройдет 9 марта в «Ритуале» в Балаково, рассказала ТАСС подруга семьи Марианна Прядко-Белоусова. Погибших похоронят на местном кладбище в тот же день.

Похороны и прощание пройдут 9 марта. Прощание у нас в «Ритуале» (Вокзальная улица, 15. — NEWS.ru), в первом микрорайоне. С 11:00 до 12:00. Похороны пройдут на местном кладбище, — поделилась Прядко-Белоусова.

Актриса снялась более чем в десяти фильмах. Она стала известной широкой аудитории благодаря своим ролям в ситкомах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня», а также благодаря исторической драме «Годунов». Кроме того, ее можно увидеть в сериалах «Чернобыль», «Склиф» и «Склифосовский».

Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в результате ДТП. Авария случилась примерно 22:23 вечера 4 марта. По предварительным данным ГИБДД, 77-летний водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Ранее стало известно, что жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова Мария Эдельвейс скончалась в больнице. Причиной смерти стали последствия почечной недостаточности. Состояние девушки резко ухудшилось, и, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.