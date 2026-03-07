Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан Более 280 россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Более 280 россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт «Астара», сообщили в государственной погранслужбе страны. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, всего эвакуировано около 1800 человек.

С 28 февраля до 15.00 (14.00 мск — ред.) утра 7 марта через азербайджанскую границу из Ирана эвакуированы 282 гражданина России, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку РФ в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля. До этого посольство РФ в Тегеране сообщило, что государство можно покинуть через два пункта — один в Азербайджан, другой в Армению.

Кроме того, в пресс-службе дипломатической миссии России в Ашхабаде сообщили, что Туркмения предоставила дополнительные пограничные пункты для содействия выезду россиян из Ирана. Граждане РФ могут воспользоваться четырьмя переходами: «Артык — Лютфабад», «Гаудан — Баджгиран», «Акяйла — Инчебурун», «Алтын Асыр — Инчебурун».

Также в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора.