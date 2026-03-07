Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 14:56

Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном

Макаревич вернулся в Израиль после европейских гастролей

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вернулся в Израиль, несмотря на военное противостояние страны с Ираном, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-секретаря артиста Антона Чернина. Недавно, как уточнил представитель знаменитости, у музыканта закончились европейские гастроли.

Уезжать из страны насовсем не планирует, не считая гастролей по графику, — сказал Чернин.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что российские артисты, переехавшие в Израиль, в том числе комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Макаревич, не стали публично комментировать удары Израиля и США по Ирану. По его словам, звезды опасаются быть изгнанными.

Андрей Макаревич
гастроли
музыканты
Иран
Израиль
