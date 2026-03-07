Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 16:19

Одна из крупнейших в мире ГАЭС попала под удар на Украине

«РВ»: российская армия поразила Днестровскую ГАЭС в Черновицкой области

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) в Черновицкой области Украины, работающая в интересах ВСУ, стала целью для удара армии России, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В материале сказано, что система получила существенные повреждения. В российском Минобороны соответствующие данные не комментировали.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Как передает пресс-служба Министерства обороны РФ, «Север» ликвидировал 200 солдат в Харьковской области, подразделения «Запада» устранили свыше 180 украинских военнослужащих, «Юга» — до 200, «Центра» — более 335.

Также стало известно, что на нефтебазе в эмирате Фуджейра в ОАЭ произошел пожар. По словам очевидцев, неподалеку от места инцидента перекрыли дороги из-за угрозы взрыва. На опубликованных кадрах, снятых из проезжающего мимо авто, можно увидеть огонь и большой столб дыма. Отмечается, что прежде иранский беспилотник атаковал электростанцию, при этом обошлось без жертв.

Украина
удары
Электростанции
повреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Шквальный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.