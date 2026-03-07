Одна из крупнейших в мире ГАЭС попала под удар на Украине

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) в Черновицкой области Украины, работающая в интересах ВСУ, стала целью для удара армии России, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В материале сказано, что система получила существенные повреждения. В российском Минобороны соответствующие данные не комментировали.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1375 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Как передает пресс-служба Министерства обороны РФ, «Север» ликвидировал 200 солдат в Харьковской области, подразделения «Запада» устранили свыше 180 украинских военнослужащих, «Юга» — до 200, «Центра» — более 335.

