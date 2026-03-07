Голод в рядах ВСУ и крепкий ответ на теракты: новости СВО к вечеру 7 марта

Голод в рядах ВСУ и крепкий ответ на теракты: новости СВО к вечеру 7 марта

Голод в рядах ВСУ, мощный ответ российских военных на теракты Киева, британские центры по ремонту военной техники на Украине, мобилизация 140-килограммового украинца. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 7 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Солдаты ВСУ страдают от голода

Украинские военнослужащие на передовой под Волчанском сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, об этом РИА Новости сообщил разведчик 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север». По словам источника, командование ВСУ не принимает действенных мер для решения проблемы, и в сложившейся ситуации солдаты запрашивают не боеприпасы, а еду.

«По нашим данным, боевики ВСУ испытывают большие проблемы с едой на передовой под Волчанском. Из радиоперехватов следует, что украинские солдаты просят доставить им еду, а не боеприпасы», — пояснил разведчик.

Военный также уточнил, что попытки снабжения продовольствием противник предпринимает с помощью гексакоптеров. Однако эти беспилотники уничтожаются подразделениями ПВО группировки войск РФ «Север», что еще больше осложняет положение украинских солдат.

Российские военные мощно ответили на украинские теракты

Минувшей ночью российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что атака стала ответной мерой на террористические действия Киева в отношении российских гражданских объектов. Удары наносились по предприятиям ВПК, энергообъектам, работающим на нужды украинских вооруженных сил, а также по военным аэродромам.

«В ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России <...> нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам», — говорится в сводке Минобороны.

Британия подтвердила свое присутствие на фронте

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило наличие на территории Украины четырех центров по ремонту военной техники. В работе этих предприятий задействованы как британские, так и украинские инженеры.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Великобритания впервые сообщает о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое», — заявили в британском оборонном ведомстве.

Как уточняется в сообщении, предприятия управляются британскими компаниями в рамках соглашения с министерством. В ремонтных центрах восстанавливают переданную Киеву технику, включая бронетранспортеры CVR-T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другие виды вооружений.

ВС РФ разнесли РЭБ и позиции ВСУ

Российские подразделения беспилотных систем нанесли удар по позициям украинских операторов дронов и системам радиоэлектронной борьбы в Запорожской области, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» с позывным Немец. По словам военнослужащего, атака была проведена в районе города Орехова с использованием FPV-дронов. Удар носил комбинированный характер и поразил выявленные объекты противника.

«Расчеты FPV нанесли комбинированный удар по местам дислокации систем РЭБ и по позициям операторов БПЛА ВСУ на позициях противника в районе города Орехова. Все выявленные цели поражены», — сказал Немец.

На Украине мобилизовали 140-килограммового мужчину

В Киеве сотрудники ТЦК мобилизовали 140-килограммового мужчину, имеющего проблемы с сердцем, рассказал его тренер Александр Никулин. По его словам, молодого человека планируют отправить в штурмовые подразделения.

«Он мне пишет: „Саня, я не приеду. Меня „бусифицировали“. Я еду в ТЦК“. <…> У него ожирение третьей степени в школе еще поставили, у него проблемы с сердцем. Он банально не может пробежать даже 100 метров из-за проблем с клапаном. <…> Попытались узнать, где он находится, — 225-я штурмовая бригада. То есть Никита у нас по ходу штурмовик будет», — отметил Никулин.

Тренер предположил, что мобилизация произошла у подъезда дома, поскольку молодой человек передвигался преимущественно на машине. Родственники пытались передать в военкомат медицинские справки, подтверждающие заболевания, но их попытки не увенчались успехом. На данный момент уже две недели о местонахождении Никиты ничего не известно.

Читайте также:

Обстрел Курска, эвакуация под Липецком: как ВСУ атакуют Россию 7 марта

Удары по Украине сегодня, 7 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Марково, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 марта

Наступление ВС РФ на Запорожье 7 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня