Наступление ВС РФ на Запорожье 7 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 7 марта 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в субботу, 7 марта: обстановка на фронте сегодня

«Армия России возобновила наступление на Гуляйпольском направлении, переломив контрнаступ ВСУ. Несмотря на недавние контратаки ВСУ, российские войска активизировали действия в районе Гуляйполя. Основные направления ударов: главный фокус российских усилий смещен к западу и юго-западу от Гуляйполя. Атаки продолжаются вдоль трассы Гуляйполе — Омельник, а также в направлении Дорожнянка — Гуляйпольское. За неделю войска России продвинулись в среднем на 1–1,5 км, сумели втянуть ВСУ в бои в районе Зализничного, штурмовые группы ВС РФ уже действуют западнее этого населенного пункта», — передают «Военкоры Русской Весны».

По словам авторов канала, российские силы стремятся выйти на рубеж Верхняя Терса — Гуляйпольское, чтобы обойти Ореховский узел обороны ВСУ с востока и северо-востока.

«Возврат утраченных позиций. На ряде участков армии России удалось восстановить контроль над территориями, потерянными в ходе украинских контратак. В частности, вновь занята Еленоконстантиновка, а украинские штурмовые группы вытеснены из Прилук до района Цветкового. Хотя ранее ВСУ стремились отбросить армию России к реке Гайчур в районах Терноватого и Косевцево, закрепиться на восточном берегу у Доброполья им не удалось — российские войска продолжают контратаковать и удерживать этот участок», — сообщил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Военкоры Русской Весны» рассказали, что на севере Запорожского направления украинские силы пытались сохранить позиции и продвинуться в районах Тернового и Новониколаевки, а также вытеснить российские подразделения из Березового.

«Идут бои у Новогригорьевки и на линии Сладкое — Приволье. Оценка ситуации и перспективы. Обстановка на направлении остается крайне нестабильной. Несмотря на давление на северном фланге, российское командование сохраняет инициативу на южных участках фронта. ВСУ стремятся продвинуться вдоль реки Янчур и выйти к Успеновке, чтобы создать проблемы для российской группировки, вынуждая ее замедлить наступление и разворачивать фронт для защиты тылов. Однако украинские действия носят ограниченный характер: задействованные силы недостаточны для глубоких оперативных прорывов или окружения крупных российских группировок. ВСУ стремятся помешать российскому командованию подготовить дальнейшее наступление в рамках летней кампании», — добавил источник.

Военный блогер Олег Царев отметил, что на Запорожском направлении идут позиционные бои на прежних рубежах.

«Огромное количество дронов с обеих сторон пока не позволяют переломить ситуацию и существенно изменить линию фронта. На Гуляйпольском направлении ВС РФ взламывают оборону ВСУ по всей линии от Верхней Терсы до Рождественского. Наша авиация наносит большое число ударов по позициям врага в районе Гуляйпольского и Чаривного. Интенсивность боевых действий ВСУ в последние дни сократилась, происходит накапливание сил. Наши воины подлавливают врага на ротации и бьют по боевой технике и живой силе противника. На северном фланге к югу от Покровского и Орестополя идут локальные бои», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

