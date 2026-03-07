Российская горнолыжница забрала бронзу на Паралимпиаде-2026 Горнолыжница Ворончихина взяла бронзовую медаль на Паралимпиаде-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заняла третье место в скоростном спуске для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх-2026, передает РБК. Соревнования проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Результат 23-летней Ворончихиной составил 1 минуту 24,47 секунды. Шведская спортсменка Эбба Орсйо выиграла с результатом 1.22,00. Второе место заняла француженка Орели Ришар, отставшая от победительницы на 1,71 секунды.

Российская спортсменка Ворончихина, дважды становившаяся чемпионкой мира, стала первой представительницей России, завоевавшей медаль на Играх-2026. Паралимпийские игры проводятся с 6 по 15 марта.

Ранее сообщалось, что в Вероне состоялось открытие зимних Паралимпийских игр, в церемонии приняли участие россияне. Лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин и глава ПКР Павел Рожков представляли делегацию России. Флаг страны несла итальянский волонтер Анна. Российские атлеты впервые за 12 лет выступают под национальным флагом.