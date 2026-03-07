Известный российский хоккеист «схлопотал» удаление за удар клюшкой по лицу

Российского нападающего хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина дисквалифицировали на пять матчей в НХЛ, сообщается на сайте лиги. Причиной стал удар клюшкой по лицу одного из соперников во время игры.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в домашнем матче против «Баффало Сейбрз», который завершился со счетом 1:5 в пользу гостей. На первой минуте второго периода Малкин нанес удар клюшкой по лицу капитана соперников Расмуса Далина и был удален до конца игры.
В текущем сезоне 39-летний хоккеист провел 46 матчей. Малкин смог забросить 13 шайб и отдать 34 голевые передачи.
Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил надежду, что на Олимпийских играх — 2030 встретятся сборные США и России по хоккею. В комментарии под постом пресс-службы американской сборной по хоккею в соцсети X он поздравил американскую сборную с победой на Олимпийских играх — 2026.
Сборная США завоевала титул олимпийских чемпионов по хоккею, обыграв команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Этот триумф стал для американцев первым золотом зимних Игр в данном виде спорта с 1980 года.