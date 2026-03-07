Известный российский хоккеист «схлопотал» удаление за удар клюшкой по лицу Хоккеиста Малкина дисквалифицировали на пять матчей НХЛ за удар клюшкой по лицу

Российского нападающего хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина дисквалифицировали на пять матчей в НХЛ, сообщается на сайте лиги. Причиной стал удар клюшкой по лицу одного из соперников во время игры.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в домашнем матче против «Баффало Сейбрз», который завершился со счетом 1:5 в пользу гостей. На первой минуте второго периода Малкин нанес удар клюшкой по лицу капитана соперников Расмуса Далина и был удален до конца игры.

В текущем сезоне 39-летний хоккеист провел 46 матчей. Малкин смог забросить 13 шайб и отдать 34 голевые передачи.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил надежду, что на Олимпийских играх — 2030 встретятся сборные США и России по хоккею. В комментарии под постом пресс-службы американской сборной по хоккею в соцсети X он поздравил американскую сборную с победой на Олимпийских играх — 2026.

Сборная США завоевала титул олимпийских чемпионов по хоккею, обыграв команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Этот триумф стал для американцев первым золотом зимних Игр в данном виде спорта с 1980 года.